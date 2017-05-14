Эммануэль Макрон официально стал президентом Франции - ФОТО

Сегодня в Париже в Елисеевском дворце состоялась церемония инаугурации. Она сопровождалась салютом из 21 залпа.

До принесения присяги бывший председатель движения "Вперед!" с глазу на глаз пообщался с бывшим президентом, социалистом Франсуа Олландом. Во вермя встречи предшественник самого молодого президента Франции, 39-летнего Макрона, сообщил ему ряд засекреченных сведений, необходимых для контроля над ядерными силами страны, и ввел в курс текущих дел.

Торжественные мероприятия завершатся в парке после чего Макрон и его окружение отправятся к могиле Неизвестного солдата у подножия Триумфальной арки. Там новый президент возложил цветы, а затем принял участие в церемонии у Вечного огня.

После этого глава государства оставит запись в книге почетных гостей и переговорит с ветеранами. Он пообещал также, что первым его зарубежным визитом станет поездка в Германию.

Таким образом, уже в понедельник он намерен отправится в Берлин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.