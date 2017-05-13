16:21 13.05.2017 | Политика | Новости
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Порошенко посетит Мальту

Глава нашего государства – П. Порошенко – запланировал в скором времени визит на Мальту.

Порошенко посетит Мальту

У Порошенко уже намечаются встречи – с премьером указанного государства и со спикером парламентской Палаты указанной страны. Таким образом, Порошенко в период с 16 по 17 мая планирует посетить Мальту, председательствующую в ЕС на данный момент. Это будет визит на официальном уровне – передали в пресс-службе главы украинского государства.

Так, 16-17 мая должен состояться первый за историю сотрудничества двух государств официальный визит Порошенко на Мальту – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко посетил США, Вашингтон – в частности.


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