Порошенко посетит Мальту

У Порошенко уже намечаются встречи – с премьером указанного государства и со спикером парламентской Палаты указанной страны. Таким образом, Порошенко в период с 16 по 17 мая планирует посетить Мальту, председательствующую в ЕС на данный момент. Это будет визит на официальном уровне – передали в пресс-службе главы украинского государства.

Так, 16-17 мая должен состояться первый за историю сотрудничества двух государств официальный визит Порошенко на Мальту – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко посетил США, Вашингтон – в частности.