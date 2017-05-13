17:39 13.05.2017 | Политика | Новости
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Порошенко 17 мая посетит Страсбург из-за подписания "безвиза"

Глава нашей страны Петр Порошенко намерен отправиться вскоре во французский Страсбург.

Порошенко 17 мая посетит Страсбург из-за подписания

Целью данного визита президента послужит подписание принятого решения относительно введения ЕС для Украины безвиза. Визит планируют на 17 мая – рассказала пресс-служба АП. Таким образом – глава страны 17-го числа проведет свой визит в н.п. Страсбург – ради принятия участия в официальной церемонии подписания решения главой Евроспарламента – про внедрение безвиза для украинских граждан.

Также в этот день проведут многие встречи, в частности – будет встреча с главой Европарламента А. Таяни и членами парламентских фракций.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко хочет вскоре посетить Мальту.

 


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