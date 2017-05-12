Украина работает над привлечением большого количества лоукостов, - Порошенко

Это поможет сделать авиаперелеты для украинцев дешевле. Об этом в четверг, 11 мая, в интервью одному из украинских телеканалов сообщил президент Украины Петр Порошенко. При этом глава государства отметил, что сейчас разрабатывается абсолютно скоординированная программа по привлечению в Украину большого количества авиакомпаний, так называемых лоукостов после чего украинцы смогут за несколько десятков евро купить авиабилет в обе стороны.

Вместе с тем, по словам Порошенко, он дал поручение пограничникам обеспечить качественный сервис для украинцев, которые будут путешествовать в Евросоюз после введения безвизового режима. Это важный шаг для усиления европейской интеграции нашего государства, - подчеркнул глава государства, добавив, что либерализации визового режима поток граждан Украины, которые будут путешествовать в Европу, возрастет и, соответственно, увеличится нагрузка на Госпогранслужбу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заверил, что после предоставления Европейским союзом безвизового режима для граждан Украины, ряд стран Латинской Америки и Азии тоже введут безвиз.