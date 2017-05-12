19:15 12.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Евровидение-2018 должно также пройти в Украине, - Гройсман

Известный песенный международный конкурс под названием “Евровидение” в 2018-ом году также должен обязательно пройти в нашей стране.

Евровидение-2018 должно также пройти в Украине, - Гройсман

Это заявление сегодня при помощи собственного микроблога в Twitter сделал укранский правительственный глава Владимир Гройсман. Согласно его заявлению – ведущие конкурса вчера – 11-го мая – были выше всяческих похвал и даже лучше самих певцов и певиц. Потому конкурс в следующем году также непременно следует провести в нашей стране. При этом известно, что раньше украинцы уже оценивали шанс на победу группы O. Torvald.

Как сообщал УРА-Информ, финал Евровидения-2017 планирует посетить мэр столицы – В. Кличко.


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