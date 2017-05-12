Евровидение-2018 должно также пройти в Украине, - Гройсман

Это заявление сегодня при помощи собственного микроблога в Twitter сделал укранский правительственный глава Владимир Гройсман. Согласно его заявлению – ведущие конкурса вчера – 11-го мая – были выше всяческих похвал и даже лучше самих певцов и певиц. Потому конкурс в следующем году также непременно следует провести в нашей стране. При этом известно, что раньше украинцы уже оценивали шанс на победу группы O. Torvald.

Как сообщал УРА-Информ, финал Евровидения-2017 планирует посетить мэр столицы – В. Кличко.