Украина летом станет частью открытого европейского пространства, - Климкин

Об этом он сообщил на своем микроблоге в Twitter.

По словам Климкина, Совет министров ЕС одобрил безвизовый режим для украинского государства.

При этом глава МИД поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины в предоставлении Безвизовые.

"Мобильность для Украинской в ​​ЕС - check. Спасибо всем нашим европейским партнерам!" - добавил Павел Климкин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", замминистр иностранных дел России прокомментировал решение Совета ЕС касательно безвизового режима для Украины с ЕС.