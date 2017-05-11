Украина летом станет частью открытого европейского пространства, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня заявил, что наша страна уже летом станет частью открытого европейского пространства.
Об этом он сообщил на своем микроблоге в Twitter.
По словам Климкина, Совет министров ЕС одобрил безвизовый режим для украинского государства.
При этом глава МИД поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины в предоставлении Безвизовые.
"Мобильность для Украинской в ЕС - check. Спасибо всем нашим европейским партнерам!" - добавил Павел Климкин.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", замминистр иностранных дел России прокомментировал решение Совета ЕС касательно безвизового режима для Украины с ЕС.