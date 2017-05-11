14:50 11.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100165630:labazovych

Украина летом станет частью открытого европейского пространства, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня заявил, что наша страна уже летом станет частью открытого европейского пространства.

Украина летом станет частью открытого европейского пространства, - Климкин

Об этом он сообщил на своем микроблоге в Twitter.

По словам Климкина, Совет министров ЕС одобрил безвизовый режим для украинского государства. 

При этом глава МИД поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины в предоставлении Безвизовые.

"Мобильность для Украинской в ​​ЕС - check. Спасибо всем нашим европейским партнерам!" - добавил Павел Климкин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", замминистр иностранных дел России прокомментировал решение Совета ЕС касательно безвизового режима для Украины с ЕС.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив