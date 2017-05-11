ЦРУ создало подразделение по борьбе с ядерной угрозой КНДР

Об этом сообщается на официальном сайте ЦРУ.

Такой шаг сделан для того, чтобы полностью использовать все ресурсы, возможности и полномочия в решении ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.

При этом ведомство привлечет для работы опытных сотрудников, которые смогут реализовать свой творческий потенциал в решении этой проблемы.

Кроме того, глава нового подразделения в ЦРУ является ветераном государственной структуры. Однако имя лидера спецподразделения пока неизвестно.

В свою очередь директор ЦРУ Майк Помпео подчеркнул, что создание центра в первую очередь отражает динамику и гибкость с возникающими проблемами обеспечения национальной безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Власти КНДР продолжат испытания в рамках ядерной программы, несмотря на предупреждения со стороны США и ООН. Такое заявиление сообщил посол Северной Кореи в Великобритании Чой Иль.