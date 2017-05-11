ЦРУ создало подразделение по борьбе с ядерной угрозой КНДР

Центральное разведывательное управление США создало специальный Центр по противодействию ядерной угрозе со стороны КНДР.
Об этом сообщается на официальном сайте ЦРУ.
Такой шаг сделан для того, чтобы полностью использовать все ресурсы, возможности и полномочия в решении ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.
При этом ведомство привлечет для работы опытных сотрудников, которые смогут реализовать свой творческий потенциал в решении этой проблемы.
Кроме того, глава нового подразделения в ЦРУ является ветераном государственной структуры. Однако имя лидера спецподразделения пока неизвестно.
В свою очередь директор ЦРУ Майк Помпео подчеркнул, что создание центра в первую очередь отражает динамику и гибкость с возникающими проблемами обеспечения национальной безопасности.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Власти КНДР продолжат испытания в рамках ядерной программы, несмотря на предупреждения со стороны США и ООН. Такое заявиление сообщил посол Северной Кореи в Великобритании Чой Иль.