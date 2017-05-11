Климкин в Белом доме встретился в Трампом - ФОТО

Встреча состоялась в Белом доме. Как сказано в сообщении посольства Украины в США, опубликованном на официальной страничке в Facebook, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Затем, согласно сообщению, состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом. Стороны подробно обсудили развитие ситуации на востоке Украины.

Вместе с тем Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.

На встрече также присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с визитом в США.

Как сообщал УРА-Информ, в первый день визита Климкин встретился с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и рассказал ему об агрессии России против Украины.