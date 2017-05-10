09:52 10.05.2017 | Политика | Новости
100165498:Polishuk

В среду Трамп намерен провести встречу с Лавровым

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 10 мая, проведет встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В среду Трамп намерен провести встречу с Лавровым

Встреча состоится в Вашингтоне в Белом доме. Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова американского чиновника на условиях анонимности, во вермя встречи Трамп и Лавров обсудят Сирию, отношения США и России и другие глобальные проблемы.

При этом, сегодняшняя встреча будет первой на высшем уровне между президентом США и правительством России с момента вступления Трамп в должность 20 января.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенатор Роб Портман написал письма Дональду Трампу, в котором призвал его встретиться с президентом Украины Петром Порошенко до его встрече с президентом Путиным на саммите G20 в июле.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив