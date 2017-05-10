В среду Трамп намерен провести встречу с Лавровым

Встреча состоится в Вашингтоне в Белом доме. Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова американского чиновника на условиях анонимности, во вермя встречи Трамп и Лавров обсудят Сирию, отношения США и России и другие глобальные проблемы.

При этом, сегодняшняя встреча будет первой на высшем уровне между президентом США и правительством России с момента вступления Трамп в должность 20 января.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенатор Роб Портман написал письма Дональду Трампу, в котором призвал его встретиться с президентом Украины Петром Порошенко до его встрече с президентом Путиным на саммите G20 в июле.