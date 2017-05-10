Тиллерсон заверил, что санкции против России будут действовать пока Москва не отменит вызвавшие их действия

Необходим прогресс в деле полного осуществления минских соглашений. Об этом в среду, 10 мая, в Вашингтоне по итогам встречи и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

Он также отметил, что кроме украинского вопроса на сегодняшней встрече политики говорили о важности победы над террористической организацией "Исламское государство", де-эскалации насилия в Сирии и гуманитарной помощи мирным жителям.

Стороны также заявили о поддержке проводимого под руководством ООН политического процесса в Женеве, который имеет своей целью урегулирование конфликта в Сирии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Лавров подтвердил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут встречу в июле на полях саммита "Большой двадцатки" в Германии.