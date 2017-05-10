10:22 10.05.2017 | Политика | Новости
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Президент США одобрил план вооружения сирийских курдов

Новоиспеченный американский лидер Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

Президент США одобрил план вооружения сирийских курдов

Об этом сообщает The Hill.

По словам официального представителя Пентагона Даны Уай, курды с поддержкой США и коалиционных сил, являются единственной силой на местах, которая может успешно захватить Ракку в ближайшем будущем.

"Мы хотим убедить людей и правительство Турции в том, что США выступают за предотвращение каких-либо дополнительных угроз безопасности и защите нашего союзника по НАТО", – отметила Уайт.

Однако какое именно оружие будет поставляться курдам и когда это произойдет пока неизвестно.

Тем не менее такое решение вызовет негативную реакцию в турецкого государства, которое считает курдов террористами. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкое государство может нанести удар по позициям курдского ополчения в Ираке и Сирии.


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