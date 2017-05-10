Порошенко встретился с делегацией американских конгрессменов

Стороны говорили об ужесточение санкций против Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники подчеркнули необходимость сохранения и усиления международных санкций до полного выполнения Россией Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

При этом глава украинского государства выразил надежду, что Конгресс США будет активно поддерживать Украину и в дальнейшем, в том числе путем принятия соответствующих законов и резолюций. Во время встречи также говорили об усилении сотрудничества в оборонной сфере.

Украинский президент поблагодарил за мощную двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США в противодействии продолжающейся российской агрессии, усилении обороноспособности нашей страны и внедрении необходимых внутренних реформ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, американские конгрессмены призывают администрацию президента США Дональда Трампа принять меры против России в торговой сфере.