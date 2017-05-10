Германия усилит санкции против КНДР

Федеративное государство Германии намерено ужесточит экономические санкции против Северной Кореи. Такое заявление сделал государственный секретарь в Министерстве иностранных дел Германии Маркус Эдерер.
Об этом сообщает Deutsche Welle. По словам Эдерера, применения ядерного оружия вызывают у немецкого населения огромную тревогу.
В связи с этим необходимо усилить давление на власти КНДР и принудить их вернуться за стол переговоров.
Сейчас принимаются соответствующие меры с ведомством федерального канцлера, а также с министерством юстиции и экономики.
Ожидается, что они будут реализованы уже в ближайшее время.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел встречу с представителями Организации Объединенных Наций и призвал их расширить санкции против КНДР.