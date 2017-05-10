08:19 10.05.2017 | Политика | Новости
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Германия усилит санкции против КНДР

Федеративное государство Германии намерено ужесточит экономические санкции против Северной Кореи. Такое заявление сделал государственный секретарь в Министерстве иностранных дел Германии Маркус Эдерер.

Германия усилит санкции против КНДР

Об этом сообщает Deutsche Welle. По словам Эдерера, применения ядерного оружия вызывают у немецкого населения огромную тревогу.

В связи с этим необходимо усилить давление на власти КНДР и принудить их вернуться за стол переговоров.

Сейчас принимаются соответствующие меры с ведомством федерального канцлера, а также с министерством юстиции и экономики.

Ожидается, что они будут реализованы уже в ближайшее время.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел встречу с представителями Организации Объединенных Наций и призвал их расширить санкции против КНДР.


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