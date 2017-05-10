Северная Корея планирует новые ядерные испытания

По его словам, он понятия не имеет когда именно произойдет шестое ядерное испытание, поскольку сейчас находится в Великобритании.

Тем не менее бомбардировка может случится в том месте, где решит сам верховный лидер, Ким Чен Ын

"Мы развиваем нашу ядерную мощь, чтобы реагировать на такого рода атаки со стороны Штатов. Если США нападут на нас, наши военные и население будут полностью готовы ответить на любые атаки", - отметил посол.

Также Чой Иль добавил, что какие-либо стратегические активы США могут превратится в пепел, если сделаю упреждающий удар по КНДР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер президентской гонки в Южной Корее Мун Чжэ Ин выступает за решение ядерной проблемы с Северной Кореей и создание там "механизма мира".