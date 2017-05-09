Беларусь призвали отменить смертную казнь

Таким образом - Беларусь обязана будет срочно смертную казнь отменить. Ранее про это заявил представитель Бюро по правам граждан ОБСЕ – по имени М. Линк. Это сообщение распространило "Радио Свобода".

Согласно его словам - использование в качестве наказания смертной казни является сейчас недопустимым среди европейских стран, ведь очень многие страны признают данное наказание бесчеловечным. Также в сообщении сказано и то, что Беларусь сейчас осталась единственной европейской страной, где все еще имеется смертная казнь. В Amnesty International подчеркнули также, что по итогам большого перерыва в Беларуси все же казнили сразу четверых.

Как сообщал УРА-Информ, в США в этом году судом к смертной казни был приговорен убийца из Чарльстона.