14:25 06.05.2017 | Политика | Новости
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В США отказали в аккредитации корреспонденту российского СМИ в Конгрессе

Российскому новостному агентству Sputnik отказали в оформлении постоянного пропуска в комитете конгресса Соединенных Штатов Америки. 
 

В США отказали в аккредитации корреспонденту российского СМИ в Конгрессе

Об этом сообщает издание The Hill.

Как отмечается, в аккредитации при Конгрессе отказано вашингтонскому корреспонденту Эндрю Фейнбергу. Таким образом, журналист государственного СМИ не может работать в Капитолии. 

Отметим, что такое решение пресс-галерея сената приняла в связи с тем, что в рядах этого объединения нет сотрудников СМИ с государственным финансированием.

В свою очередь Файнберг уже заявил, что ищет адвоката для того, чтобы оспорить позицию органа конгресса.

По словам директора пресс-галереи Джастина Уилсона, на которого ссылается Politico, у агентства есть возможность оспорить данное решение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" конгресс США утвердил проект госбюджета на 2017 финансовый год, в котором предусмотрено выделение Украинее 560 миллионов долларов.


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