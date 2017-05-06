В США отказали в аккредитации корреспонденту российского СМИ в Конгрессе

Об этом сообщает издание The Hill.

Как отмечается, в аккредитации при Конгрессе отказано вашингтонскому корреспонденту Эндрю Фейнбергу. Таким образом, журналист государственного СМИ не может работать в Капитолии.

Отметим, что такое решение пресс-галерея сената приняла в связи с тем, что в рядах этого объединения нет сотрудников СМИ с государственным финансированием.

В свою очередь Файнберг уже заявил, что ищет адвоката для того, чтобы оспорить позицию органа конгресса.

По словам директора пресс-галереи Джастина Уилсона, на которого ссылается Politico, у агентства есть возможность оспорить данное решение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" конгресс США утвердил проект госбюджета на 2017 финансовый год, в котором предусмотрено выделение Украинее 560 миллионов долларов.