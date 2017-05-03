Помощник Путина прокомментировал разговор президентов США и РФ

РИА Новости сообщает, что помощник президента России Юрий Ушаков назвал телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся во вторник, очень позитивным.
А еще Ушаков отметил, что президенты обсудили все деловые вопросы.
В Белом доме же аналогично отметили, что разговор между президентами можно назвать “очень хорошим”.
Также президенты выразили желание личной встречи во время саммита G20 в Гамбурге в июле.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Путин и Трамп обсудили сирийский кризис и ситуацию с КНДР
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