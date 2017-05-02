Деятельность медучреждений будет усовершенствована: президент подписал закон

В сообщении говорится, что новый Закон предусматривает некоторое реформирование системы здравоохранения. А именно с целью создания сети государственных и коммунальных медицинских учреждений, которые могли бы обеспечить эффективное и своевременное медицинское обеспечения населению.

В тексте документа сказано, что медучреждения теперь имеют возможность получения финансовой и управленческой автономии для обеспечения финансовых, материально-технических ресурсов системы здравоохранения. Кроме этого, новым НПА установлен упрощенный порядок реорганизации учреждений здравоохранения.

Сообщается, что в течение 6 месяцев Закон будет введен в действие.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Порошенко одобрил ратификацию конвенции с Мальтой о предотвращении двойного налогообложения.