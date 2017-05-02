15:35 02.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Деятельность медучреждений будет усовершенствована: президент подписал закон

Пресс-служба администрации президента передает, что сегодня был подписан Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения".

Деятельность медучреждений будет усовершенствована: президент подписал закон

В сообщении говорится, что новый Закон предусматривает некоторое реформирование системы здравоохранения. А именно с целью создания сети государственных и коммунальных медицинских учреждений, которые могли бы обеспечить эффективное и своевременное медицинское обеспечения населению.

В тексте документа сказано, что медучреждения теперь имеют возможность получения финансовой и управленческой автономии для обеспечения финансовых, материально-технических ресурсов системы здравоохранения. Кроме этого, новым НПА установлен упрощенный порядок реорганизации учреждений здравоохранения.

Сообщается, что в течение 6 месяцев Закон будет введен в действие.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Порошенко одобрил ратификацию конвенции с Мальтой о предотвращении двойного налогообложения.


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