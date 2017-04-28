В Европарламенте призвали к "плану Маршалла" для Украины

Необходимо разработать специальную программу для помощи в реформировании страны. Сегодня "на кону" стоит не только судьба украинцев, но и интересы самогоЕвропейского союза.

Об этом в четверг, 27 апреля, во время парламентского комитета ассоциации заявил глава делегации Европарламента Украина-ЕС Дариуш Росати. По его словам, нужно учесть всю стратегическую важность и поддержать Украину в ее реформаторских усилиях.

Поэтому нам нужно создать для нее специальную программу или "план Маршалла", - пояснил он, добавив, что Украина является "решающим государством для собственной стабильности и экономического развития Евросоюза".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко заявил о резолюцию по разработке "плана Маршалла для Украины".