07:29 28.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Европарламенте призвали к "плану Маршалла" для Украины

Европейский союз должен создать для Украины "план Маршалла".

В Европарламенте призвали к

Необходимо разработать специальную программу для помощи в реформировании страны. Сегодня "на кону" стоит не только судьба украинцев, но и интересы самогоЕвропейского союза.

Об этом в четверг, 27 апреля, во время парламентского комитета ассоциации заявил глава делегации Европарламента Украина-ЕС Дариуш Росати. По его словам, нужно учесть всю стратегическую важность и поддержать Украину в ее реформаторских усилиях.

Поэтому нам нужно создать для нее специальную программу или "план Маршалла", - пояснил он, добавив, что Украина является "решающим государством для собственной стабильности и экономического развития Евросоюза".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко заявил о резолюцию по разработке "плана Маршалла для Украины".


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