ПАСЕ выразила недоверие Аграмунту Ассамблея

После скандала с его визитом в Сирию члены ПАСЕ лишили Аграмунта права представлять организацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев.

По его словам, президент ПАСЕ не написал заявления об отставке, не появился на Бюро и, соответственно, не сделал ни одного заявления, обещанного ранее. Поэтому, бюро Ассамблеи только что абсолютным большинством голосов выразило ему недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ПАСЕ, - пояснил Арьев, добавив, что теперь от полномочий президента ПАСЕ у Аграмунта, фактически, осталось одно название.

Глава украинской делегации также напомнил, что ПАСЕ не имеет процедуры отзыва президента и за 50 лет это первый такой случай. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру. Я не думаю, что теперь кто-то здесь захочет иметь дело с РФ вообще. Токсично, - написал Арьев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Парламентской ассамблеи совета Европы Педро Аграмунт объявит о своей отставке. Вместе с тем он поставил условия, что уйдет только после завершения визита короля Испании в ассамблею. Само заявление о сложении полномочий он обещает подать 29 мая.