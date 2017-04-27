11:59 27.04.2017 | Политика | Новости
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ЕС продолжит помогать Украине в реформировании госуправления, - Мингарелли

Европейский Союз планирует в дальнейшем помагать украинской стране в реформировании государственного управления. Такие сведения заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

ЕС продолжит помогать Украине в реформировании госуправления, - Мингарелли

Как отмечается, ЕС уже мобилизовал EUR90 млн бюджетной поддержки и EUR14 млн в рамках технической помощи относительно реформы государственного управления.

По словам Мингарелли, когда правительство начнет обсуждать серьезные намерения общества, только тогда будет поддержка. Кроме того, необходимо организовать программы обучения и тренингов для госслужащих, и в этом ЕС прспособствует Украине. 

Также Мингарелли отметил, что работа премьер-министра Владимира Гройсмана и министра Кабинета министров Украины Виталия Саенко над реформой госуправления дает надежду на ее успешность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли убежден, что Российская Федерация является главной угрозой для черноморского региона.


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