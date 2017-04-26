Украина и Беларусь планируют восстановить кооперацию по машиностроению c/х техники - Порошенко

Об этом стало известно по итогам совместной встречи Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам главы государства Украины, есть огромная польза от взаимовыгодного сотрудничества с этой страной.

"Мы договорились дать поручение разработать и подписать соглашение по восстановлению производственной кооперации между нашими предприятиями, в том числе, и в сфере сельскохозяйственного машиностроения, энергетического машиностроения ", - подчеркнул украинский лидер.

Также Петр Порошенко считает, что уже достигнуты договоренности о расширении белорусских рынков для украинских товаров и услуг на выгодных условиях.

"Мы ждем белорусские предприятия в тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут различных тендерах по строительству на территории Беларуси", - добавил президент.

При этом президент Украины договорился и о сотрудничестве в гуманитарной сфере.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко обеспечить безопасность на участке общей границе.