19:34 26.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Беларусь планируют восстановить кооперацию по машиностроению c/х техники - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что наше государство с Беларусью возобновило производственную кооперацию в сфере сельскохозяйственного, энергетического машиностроения. 

Украина и Беларусь планируют восстановить кооперацию по машиностроению c/х техники - Порошенко

Об этом стало известно по итогам совместной встречи Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам главы государства Украины, есть огромная польза от взаимовыгодного сотрудничества с этой страной.

"Мы договорились дать поручение разработать и подписать соглашение по восстановлению производственной кооперации между нашими предприятиями, в том числе, и в сфере сельскохозяйственного машиностроения, энергетического машиностроения ", - подчеркнул украинский лидер.

Также Петр Порошенко считает, что уже достигнуты договоренности о расширении белорусских рынков для украинских товаров и услуг на выгодных условиях.

"Мы ждем белорусские предприятия в тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут различных тендерах по строительству на территории Беларуси", - добавил президент.

При этом президент Украины договорился и о сотрудничестве в гуманитарной сфере.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  Петр Порошенко призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко обеспечить безопасность на участке общей границе.


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