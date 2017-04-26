Послы Евросоюза поддержали безвиз для Украины

Решение было принято без обсуждения. Как сообщают журналисты из Брюсселе, в частности, Комитет поддержал проект законодательного акта Европейского парламента и Совета ЕС о внесении поправок в список третьих стран, граждане которых, чтобы пересечь границу, должны получить визу, и тех, от которых это не требуется (Украина).

Таким образом, в Правила (ЕР) N 539/2001 внести следующие изменения:

а) в приложении I, часть I (государства) ссылка на Украину удалена;

б) в приложении II, часть I (государства) следующая ссылка вставляется "Украина".

Напомним, сегодняшнее решение еще должно быть утверждено Советом Евросоюза, заседание которого состоится 11 мая. Затем его должен будет подписать президенты ЕП и Совета ЕС.

Как сообщал УРА-Информ, Европарламент 6 апреля поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.