Могерини едет в Москве говорит с Лавровым о Донбассе

Это будет ее первый официальный визит в Россию. Могерини намерена встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудить, в частности, ситуация в Украине и Сирии.

Между тем, как сообщает Deutsche Welle, сирийская проблема станет приоритетом переговоров. Вместе с тем Могерини и Лавров также будут подымать вопросы Ирана, Ливии и Афганистана, а также поговорят о мирном процессе на Ближнем Востоке и отношениях между Евросоюзом и Российской Федерацией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховный представитель Европейского Союза Федерика Могерини заявляет, что гибель наблюдателя специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в результате подрыва автомобиле на мине в Луганской области напоминает о необходимости прогресса в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.