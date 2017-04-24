Канада готова усилить санкции против России

Соответствующая петиция зарегистрирована в канадском парламенте.

Таким образом, петицию об усилении санкций против России подписали 30 депутатов. Однако для того чтобы петиция попала на рассмотрение в парламент необходимо собрать еще 400 подписей до 16 августа.

Как известно петицию 18 апреля подал представитель провинции Онтарио Дмитрий Макиенко.

Речь идет о том, что правительство России систематически нарушает права человека как внутри страны, так и за границей. Кроме того, власти Росии продолжают вести пропагандистскую войну против стран-членов НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Британия будет настаивать на введении новых санкций против России.