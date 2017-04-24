Главарь боевиков выдвинул Украине условие сосуществования с "ДНР"

Об этом он сообщил в интервью российскому изданию "Известия".

Согласно словам Захарченка, они готовы вести диалог с Украиной только на основе равноправия, как независимое государство. Однако это случится только в том случае, когда в Киеве изменится не просто власть, но и вся правящая элита.

В то же время он заявил о понимании того, что война рано или поздно завершится переговорами о принципах сосуществования с Украиной.

"И мы готовы к этим переговорам уже сейчас. Но Киев к ним не готов. И при этой власти готов не будет. Поэтому будущее остаётся многовариантным. И среди этих вариантов есть как мирные переговоры, так и война", – отметил Захарченко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент России Владимир Путин хочет от Украины снятия блокады с территорий ДНР и ЛНР. Об этом он рассказал канцлеру ФРГ и президенту Франции в телефонном разговоре.