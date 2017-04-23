13:56 23.04.2017 | Политика | Новости
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Северная Корея заявила о готовности затопить авианосец США

Правительство КНДР заявило о готовности потопить американский авианосец "Карл Винсон", чтобы продемонстрировать свою военную мощь.

Северная Корея заявила о готовности затопить авианосец США

Об этом сообщает Reuters. Таким образом, революционные силы Северной Кореи сейчас находятся в полной готовности потопить американский атомный авианосец одним ударом. 

Кроме того, в КНДР сравнили авианосец с "грубым животным" и заявили, что удар по нему станет реальным примером, чтобы показать силу вооруженных сил.

Также добавим, что президент США Дональд Трамп ранее распорядился, чтобы ударная группа флота США отправилась в акваторию у берегов Корейского полуострова.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", Россия и Китай отправили разведывательные корабли для слежения за американским авианосцем "Карл Винсон". В свою очередь это должно показать подготовление США к военным действиям в отношении Северной Кореи.


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