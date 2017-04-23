Северная Корея заявила о готовности затопить авианосец США

Об этом сообщает Reuters. Таким образом, революционные силы Северной Кореи сейчас находятся в полной готовности потопить американский атомный авианосец одним ударом.

Кроме того, в КНДР сравнили авианосец с "грубым животным" и заявили, что удар по нему станет реальным примером, чтобы показать силу вооруженных сил.

Также добавим, что президент США Дональд Трамп ранее распорядился, чтобы ударная группа флота США отправилась в акваторию у берегов Корейского полуострова.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", Россия и Китай отправили разведывательные корабли для слежения за американским авианосцем "Карл Винсон". В свою очередь это должно показать подготовление США к военным действиям в отношении Северной Кореи.