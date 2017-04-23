19:32 23.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Появились первые результаты голосования на выборах презента Франции

По состоянию на семь часов вечера прояснились первые результаты президентских выборов во Франции.

Появились первые результаты голосования на выборах презента Франции

Их опубликовали по итогам голосования на заморских территориях. Как сообщает телеканал RTBF, в Сен-Пьере и Микелоне лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 35,45%, кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 18,16%, бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон - 17,97%, экс-премьер Франсуа Фийон — 9,32%.

Вместе с тем, на Мартинике Меланшон набрал 27,36% голосов, Макрон - 25,53%, Фийон - 16,85%, а Ле Пен - 10,94%.

Во Французской Гвиане Меланшон получил 24,72% голосов избирателей, Ле Пен - 24,29%, Макрон - 18,75%, Фийон - 14,66%. В Гваделупе за Макрона проголосовали 30,32% избирателей, Меланшон получил 23,99% голосов, Фийон - 14,87%, и Ле Пен - 13,47%. При этом, местные СМИ утверждают, что явка избирателей на выборах президента Франции, которые проходят сегодня, одна из самых высоких за 40 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур выборов президента. Сегодня за главный пост государства борются 11 кандидатов.


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