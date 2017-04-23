Появились первые результаты голосования на выборах презента Франции

Их опубликовали по итогам голосования на заморских территориях. Как сообщает телеканал RTBF, в Сен-Пьере и Микелоне лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 35,45%, кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 18,16%, бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон - 17,97%, экс-премьер Франсуа Фийон — 9,32%.

Вместе с тем, на Мартинике Меланшон набрал 27,36% голосов, Макрон - 25,53%, Фийон - 16,85%, а Ле Пен - 10,94%.

Во Французской Гвиане Меланшон получил 24,72% голосов избирателей, Ле Пен - 24,29%, Макрон - 18,75%, Фийон - 14,66%. В Гваделупе за Макрона проголосовали 30,32% избирателей, Меланшон получил 23,99% голосов, Фийон - 14,87%, и Ле Пен - 13,47%. При этом, местные СМИ утверждают, что явка избирателей на выборах президента Франции, которые проходят сегодня, одна из самых высоких за 40 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур выборов президента. Сегодня за главный пост государства борются 11 кандидатов.