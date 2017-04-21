Совбез ООН может ввести новые санкции против КНДР

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В заявлении Совета безопасности заявили, что КНДР должны немедленно прекратить ядерные испытания из-за напряжение в регионе и за его пределами.

К слову, если Северная Корея в дальнейшем будет продолжать военную бомбардировку, то новые санкции обязательно коснутся граждан и компаний страны.

"Если мы будем вынуждены начать рассматривать санкции или иные действия, мы это сделаем", - отметил посол США при ООН Никки Хейли.

Отметим, что 19 апреля РФ заблокировала в ООН предыдущее заявление с осуждением последних ракетных испытаний Северной Кореи и стала единственной из 15 стран-членов Совета безопасности, которая выступила против проекта заявления. В то же время ближайший союзник Пхеньяна, Пекин, поддержал заявление.

Тем не менее Российская Федерация считала недостаточным пожелание решения конфликта "мирным, дипломатическим путем", потребовав включить туда словосочетание "с помощью диалога".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Соединённых Штатов Америки готовят новый пакет санкций против КНДР.