09:58 21.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал указ о праздновании 21 годовщины Конституции Украины

Глава государства Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании 21-й годовщины Конституции Украины.

Порошенко подписал указ о праздновании 21 годовщины Конституции Украины

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Таким образом, Порошенко поручил Кабинету министров Украины разработать и утвердить соответствующий план мероприятий и обеспечить его выполнение.

Также правительство должно предусмотреть проведение тематических торжественных, информационно-образовательных мероприятий, чествование автора первой украинской конституции гетьмана Пилипа Орлика и выдающихся деятелей Украинского государства.

Президент также поручил Министерству иностранных дел Украины организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий с участием украинской общественности за рубежом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в субботу, 15 апреля, подписал закон о налогообложении дивидендов. Документ, в частности, исправляет техническую ошибку о дате вступления в силу нормы о налогообложении доходов в виде дивидендов по ставке 9%.


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