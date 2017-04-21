17:40 21.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Петренко назвал условие назначения на госслужбу

В Украине начиная с 2019 г. в процессе назначения на госслужбу появится требование - знание английского. 

Петренко назвал условие назначения на госслужбу

Такое заявление 21-го апреля сделал министр Павел Петренко, встретившись с выпускниками проекта, включавшего в себя изучение английского под названием Lingva.Skills. Для учащихся есть отличная понятная мотивация – ведь знание этого языка уже в 2019-ом году станет требованием  при приеме в госслужащие – подчеркнул Петренко.

Он при этом уточнил, если кому-то хочется стать госслужащим, то, кроме украинского такой кандидат должен будет обязательно знать и английский – хотя бы на минимальном уровне.

Как сообщал УРА-Информ, ранее госслужбой занятости была запущена платформа под названием Lingva.Skills.


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