Петренко назвал условие назначения на госслужбу

Такое заявление 21-го апреля сделал министр Павел Петренко, встретившись с выпускниками проекта, включавшего в себя изучение английского под названием Lingva.Skills. Для учащихся есть отличная понятная мотивация – ведь знание этого языка уже в 2019-ом году станет требованием при приеме в госслужащие – подчеркнул Петренко.

Он при этом уточнил, если кому-то хочется стать госслужащим, то, кроме украинского такой кандидат должен будет обязательно знать и английский – хотя бы на минимальном уровне.

Как сообщал УРА-Информ, ранее госслужбой занятости была запущена платформа под названием Lingva.Skills.