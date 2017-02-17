Трамп подпишет новый миграционный указ на следующей неделе

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Белом доме, передает ABC News в своем Twitter.

"Мы выпустим на следующей неделе новый указ, который всецело защитит нашу страну и наших людей", - заявил Дональд Трамп.

Отметим, что девятого февраля суд оставил в силе решение федерального судьи Сиэтла приостановить действие миграционного указа на время рассмотрения исков двух штатов, Вашингтона и Миннесоты.

Согласно объяснению суда, люди имеют право на свободное передвижение и защиту от дискриминации. Кроме того, миграционные правила не должны способствовать разделению семей.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп назвал "смешным" решение федерального судьи из Сиэтла о частичной приостановке действия иммиграционного указа.