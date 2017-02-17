08:20 17.02.2017 | Политика | Новости
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Трамп подпишет новый миграционный указ на следующей неделе

Американский президент Дональд Трамп подпишет новый указ об ужесточении иммиграционного контроля на следующей неделе. 
 

Трамп подпишет новый миграционный указ на следующей неделе

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Белом доме, передает ABC News в своем Twitter.

"Мы выпустим на следующей неделе новый указ, который всецело защитит нашу страну и наших людей", - заявил Дональд Трамп

Отметим, что девятого февраля суд оставил в силе решение федерального судьи Сиэтла приостановить действие миграционного указа на время рассмотрения исков двух штатов, Вашингтона и Миннесоты.

Согласно объяснению суда, люди имеют право на свободное передвижение и защиту от дискриминации. Кроме того, миграционные правила не должны способствовать разделению семей.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп назвал "смешным" решение федерального судьи из Сиэтла о частичной приостановке действия иммиграционного указа

 


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