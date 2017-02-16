Порошенко посетит конференцию в Мюнхене

Цель визита президента Украины - участие в 53-ей Мюнхенской конференции по делам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Администрации. 17-18 февраля 2017 г. Президент Порошенко посетит Федеративную Республику Германия – с целью участия в 53-ей Мюнхенской конференции по безопасности.

Как известно, глава государства будет участвовать в дебатах на тему "Будущее Запада: падение либо возвращение?" Известно также, что в рамках проведения конференции Порошенко проведет ряд встреч с руководством государств и международных организаций.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко ранее планировал визит в Вашингтон.