15:17 16.02.2017 | Политика | Новости
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Порошенко посетит конференцию в Мюнхене

Президент Петр Порошенко 17-18 февраля 2017 г. планирует посетить с рабочим визитом Германию.

Порошенко посетит конференцию в Мюнхене

Цель визита президента Украины - участие в 53-ей Мюнхенской конференции по делам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Администрации. 17-18 февраля 2017 г. Президент Порошенко посетит Федеративную Республику Германия – с целью участия в 53-ей Мюнхенской конференции по безопасности.

Как известно, глава государства будет участвовать в дебатах на тему "Будущее Запада: падение либо возвращение?" Известно также, что в рамках проведения конференции Порошенко проведет ряд встреч с руководством государств и международных организаций.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко ранее планировал визит в Вашингтон.


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