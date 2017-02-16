Пентагон пообещал наращивать потенциал ВСУ

Такое обещание дал заместитель министра обороны США Боб Уорк во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Как сообщает пресс-служба Пентагона, Уорк и Климкин обсудили сиутацию на Донбассе, а также помощь, которую оказывает США для безопасности и обороны Украины.

При этом Уорк подчеркнул, что Штаты по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. В то же время он призвал Украину продолжать реформы, что сделает, по его мнению, оборонные предприятия страны более эффективными и действенными.

В свою очередь, Климкин заверил, что для Украины поддержка со стороны США права Украины определять свой собственный курс внешней политики очень важна и подтвердил приверженность Украины к выполнению минских соглашений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава комитета сената Соединенных Штатов Америки по вооруженным силам Джон Маккейн в очередной раз призвал президента страны Дональда Трампа предоставить Украине летальное вооружение.