США рискуют потерять роль мирового лидера, - Могерини

По ее словам, она никогда не видела США такими поляризованными, разделенными и обремененными конфликтами, как сейчас.

"Тот, кто хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне сильным, уверенным и сплоченным", - подчеркнула Могерини.

Также она отметила, что проблемы, которые возникли в США, могут стать "дестабилизирующим фактором для всего мира". Кроме того, Могерини ожидает "перехода к новому этапу" в отношениях Евросоюза и США.

"Мы будем аккуратно обсуждать вопрос за вопросом, чтобы посмотреть, где у нас есть точки соприкосновения. В этом нет никакой драмы", - добавила она.

Также Могерини отметила, что в будущем, вероятно, будет все больше вопросов, по которым в Вашингтоне и Брюсселе будут занимать разные позиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко, 18 января, в Давосе провел встречу с верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасност Федерикой Могерини и вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.