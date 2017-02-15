07:43 15.02.2017 | Политика | Новости
100160195:Polishuk

Минфин США выступает за охранение политики санкций против России, - Мнучин

Новоназначенный министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин заявил, что он намерен сохранить санкции против в России.

Минфин США выступает за охранение политики санкций против России, - Мнучин

Санкционная политика, которую проводят США в отношении Российской Федерации, останется без изменений, - заявил он во время пресс-конференции. Как сообщает CNBS News, Мнучин отказался комментировать вопрос о санкциях, однако заверил, что действующая программа продолжит исполняться.

Напомним, Сенат США большинством голосов утвердил на пост Министра финансов США кандидатуру финансиста Стивена Мнучина.

Как сообщал УРА-Информ, вчера в Белом Доме заявили, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма и деэскалации ситуации в Украине.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив