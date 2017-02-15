Минфин США выступает за охранение политики санкций против России, - Мнучин

Санкционная политика, которую проводят США в отношении Российской Федерации, останется без изменений, - заявил он во время пресс-конференции. Как сообщает CNBS News, Мнучин отказался комментировать вопрос о санкциях, однако заверил, что действующая программа продолжит исполняться.

Напомним, Сенат США большинством голосов утвердил на пост Министра финансов США кандидатуру финансиста Стивена Мнучина.

Как сообщал УРА-Информ, вчера в Белом Доме заявили, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма и деэскалации ситуации в Украине.