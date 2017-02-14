21:58 14.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100160184:Polishuk

В МИДе заявили, что дело Сущенко является политическим

Министерство иностранных дел Украины и дальше намерено бороться за освобождение украинского журналиста Романа Сущенко, которого Россия незаконно удерживает и обвиняемого там в шпионаже.

В МИДе заявили, что дело Сущенко является политическим

Это абсолютно срежиссированное политическое дело. Но борьба за его освобождение и дальше будет продолжаться, так же как и за освобождение других заложников.

Об этом во вторник, 14 февраля, в своем Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Марка Фейгина на продление ареста Сущенко и оставил ее без удовлетворения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив