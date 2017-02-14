В МИДе заявили, что дело Сущенко является политическим

Министерство иностранных дел Украины и дальше намерено бороться за освобождение украинского журналиста Романа Сущенко, которого Россия незаконно удерживает и обвиняемого там в шпионаже.
Это абсолютно срежиссированное политическое дело. Но борьба за его освобождение и дальше будет продолжаться, так же как и за освобождение других заложников.
Об этом во вторник, 14 февраля, в своем Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Марка Фейгина на продление ареста Сущенко и оставил ее без удовлетворения.