Гройсман сказал, кто 20 лет убивал Украину

"Мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", – подчеркнул премьер.

При этом Гройсман вспомнил, как Тимошенко всячески пыталась убрать его с поста мэра Винницы. Причину она видела в коммунальных тарифах.

"Но не смогла, не по зубам был", – заметил Владимир Борисович.

Он также добавил, что заявления Тимошенко о том, что именно Гройсман виновен в экономическом спаде, а также о том, что именно премьер вместе с президентом на незаконных основаниях забрали из Верховной Рады проект постановления "Батькивщины" об отставке главы правительства.

"У Юлии Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель – дорваться до власти", – резюмировал Гройсман.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Владимир Гройсман сказал, что может стать драйвером для украинской экономики. По его словам, повысить ее уровень в стране поможет улучшение инфраструктуры.