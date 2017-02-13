15:05 13.02.2017 | Политика | Новости
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В Минске обсудят вопрос экологической безопасности, - Геращенко

Экономическая подгруппа в г. Минск 15 февраля обсудит вопрос экобезопасности на Донбассе. 

В Минске обсудят вопрос экологической безопасности, - Геращенко

Об этом сообщила Ирина Геращенко. По ее словам - если говорить про экономическую подгруппу, то там основными вопросами будут экологические – отметила Геращенко. Она добавила, что обстрел Авдеевки ставил себе цель кроме давления на мир также и гуманитарный коллапс.

Россия заинтересована в той ситуации, что "чем хуже, тем лучше "и в создании экологической катастрофы на Донбассе" – подчеркнула Геращенко. В Минске подгруппы также поднимут вопрос подтопленных шахт, где нужно откачивать воду – добавила Геращенко.

 Как сообщал УРА-Информ, экономическая подгруппа в Минске не функционирует уже три месяца.


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