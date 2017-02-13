В Минске обсудят вопрос экологической безопасности, - Геращенко

Об этом сообщила Ирина Геращенко. По ее словам - если говорить про экономическую подгруппу, то там основными вопросами будут экологические – отметила Геращенко. Она добавила, что обстрел Авдеевки ставил себе цель кроме давления на мир также и гуманитарный коллапс.

Россия заинтересована в той ситуации, что "чем хуже, тем лучше "и в создании экологической катастрофы на Донбассе" – подчеркнула Геращенко. В Минске подгруппы также поднимут вопрос подтопленных шахт, где нужно откачивать воду – добавила Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, экономическая подгруппа в Минске не функционирует уже три месяца.