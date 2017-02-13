21:55 13.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил решение СНБО по кибербезопасности

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 13 февраля, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об угрозах кибербезопасности страны и мерах их нейтрализации.

Порошенко одобрил решение СНБО по кибербезопасности

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Согласно документу, глава государства распорядился ввести в действие решение СНБО от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации".

Указ вступает в силу со дня его опубликования, а контроль за выполнение решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова, - подчеркивается в документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины от 27 января 2017 г. "Об основных показателях оборонного заказа на 2017, 2018 и 2019 годы".


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