Порошенко одобрил решение СНБО по кибербезопасности

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Согласно документу, глава государства распорядился ввести в действие решение СНБО от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации".

Указ вступает в силу со дня его опубликования, а контроль за выполнение решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова, - подчеркивается в документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины от 27 января 2017 г. "Об основных показателях оборонного заказа на 2017, 2018 и 2019 годы".