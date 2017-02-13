Британия готовится направить 900 млн долларов Украине и Прибалтике для защиты от РФ

Великобритания планирует использовать 700 миллионов фунтов (876 млн долларов) иностранной помощи для создания нового фонда по поддержке союзников Британии в борьбе против тиранов в мире.
Об этом сообщает The Sun.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заяивил, что Британия не будет поставлять союзникам оружие, однако планирует поддерживать их финансово в течение ряда лет.
"Большая часть средств фонда пойдет на оказание помощи Украине и странам Прибалтики", - отметил он.
Также в Британии отмечают важность стабильности и процветания в странах бывшего Советского Союза. В свою очередь на поддержку Украины и государств, которые борются с терроризмом в Сирии и Ливии могут пойти деньги британских налогоплательщиков.
"Великобритания должна вести борьбу против "культа сильного человека" в России и на Ближнем Востоке. Великобритания должна оспаривать мысль, что "сильный всегда прав", - подчеркнул Борис Джонсон.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Борис Джонсон не считает нужным смягчать санкции против России.