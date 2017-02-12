22:29 12.02.2017 | Политика | Новости
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Явка на выборах президента Туркмении составила более 97%

На выборах президента Туркмении, которые прошли в стране в воскресенье, 12 февраля, на момент закрытия избирательных участков, явка составила 97,27% человек.

Явка на выборах президента Туркмении составила более 97%

Всего в выборах приняли участие около 3,15 миллионов человек. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

Как сообщает издание "Туркменистан: золотой век", ссылаясь на данные ЦИК, больше всего избирателей проголосовали в Дашогузской области - 98,02%, в Ахалской области - 97,25%, в Марийской области на выборы пришли 97,15% избирателей, а в Ашхабаде - 97,12%. В Балканской области явка составила 96,51%, Лебапской - 97,07%.

Сейчас уже ведется подсчет голосов, - заверили в ЦИК, добавив, что в стране работали 2548 избирательных участков и 39 за рубежом.

Напомним, в Туркмении не определен порог для признания выборов состоявшимися. Так, на выборах 2012 года ЦИК Туркмении объявил выборы президента состоявшимися, когда проголосовали 68,22% избирателей.

Как сообщал УРА-Информ, в Туркменистане в семь часов утра сегодня начались президентские выборы.


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