Президент США пообещал удешевить границу с Мексикой

Эксцентричный миллиардер вызвался сократить расходы на данный проект.

"Я читаю, что наша великая пограничная стена обойдется дороже, чем изначально планировали власти. Но ведь я еще не участвовал в обсуждении дизайна, не проводил переговоров. Когда я подключусь к этому, цена упадет очень сильно!", – написал Трамп у себя на странице в Twitter.

Также президент Америки заявил, что недавно ему все-таки удалось снизить расходы на изготовление истребителей F-35, а также на разработку нового президентского лайнера.

Как сообщал "УРА-Информ", в мире раскритиковали внешнюю политику Трампа. Недавно, к тому же, он принял указ, запрещающий въезд в США уроженцам семи, преимущественно мусульманских, стран.