В Украину прибудет президент Словении

В рамках данного визита он встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом передает пресс-служба президента Украины.

Так, 12 февраля президент Петр Порошенко проведет встречу с президентом Республики Словения, который осуществит в Украину рабочий визит – сказано в сообщении пресс-службы. Кроме того - также в пресс-службе Порошенко отметили, что встреча стартует в девять часов утра.

Как сообщал УРА-Информ, замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг планирует 11-го и 12-го февраля прибыть с визитом в Донецк и Луганск и провести там встречи с главарями "ЛНР" и "ДНР".