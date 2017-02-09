22:15 09.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Туск поддержал продление санкций против России

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что он поддерживает необходимость продолжения санкций против Российской Федерации.

Туск поддержал продление санкций против России

Он также выразил полную поддержку Украине в процессе мирного урегулирования и высоко оценил "эффективные действия правительства по обеспечению жизнедеятельности и восстановления нормальной жизни города".

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, в четверг, 9 февраля, премьер-министром Украины Владимир Гройсман в Брюсселе встретился с Туском и привлек его внимание к активизации боевых действий на Востоке Украины, а также отметил, что последние события в Авдеевке ставят под угрозу целостный процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

Премьер-министр Украины также отметил, что "санкции являются наказанием, а снятие санкций - вознаграждение за отказ от агрессии и готовность придерживаться общепринятых норм международного права, суверенитета, территориальной целостности независимых государств и демократических ценностей".

Собеседники также обсудили вопрос предоставления Украине безвизового режима и процесс ратификации соглашения об ассоциации с ЕС. При этом Гройсман заверил, что Украина выполнила все критерии по безвизу и рассчитывает на выполнение со стороны ЕС своих обязательств без проволочек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз запустит безвизовый режим с Украиной с 12 июня 2017 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.


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