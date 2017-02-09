Туск поддержал продление санкций против России

Он также выразил полную поддержку Украине в процессе мирного урегулирования и высоко оценил "эффективные действия правительства по обеспечению жизнедеятельности и восстановления нормальной жизни города".

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, в четверг, 9 февраля, премьер-министром Украины Владимир Гройсман в Брюсселе встретился с Туском и привлек его внимание к активизации боевых действий на Востоке Украины, а также отметил, что последние события в Авдеевке ставят под угрозу целостный процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

Премьер-министр Украины также отметил, что "санкции являются наказанием, а снятие санкций - вознаграждение за отказ от агрессии и готовность придерживаться общепринятых норм международного права, суверенитета, территориальной целостности независимых государств и демократических ценностей".

Собеседники также обсудили вопрос предоставления Украине безвизового режима и процесс ратификации соглашения об ассоциации с ЕС. При этом Гройсман заверил, что Украина выполнила все критерии по безвизу и рассчитывает на выполнение со стороны ЕС своих обязательств без проволочек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз запустит безвизовый режим с Украиной с 12 июня 2017 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.