Рада создаст украинский культурный фонд

За принятие законопроекта проголосовал 231 народный депутат. Данным законопроектом предлагается, чтоб этот фонд финансировался за счет средств госбюджета, добровольных взносов физических лиц, иных источников, не запрещенных законом.

Предполагается также, что размер финансирования Фонда из госбюджета будет определяться каждый год в законе о Госбюджете Украины на соответствующий год -отдельной строкой. С 2018 г. финансирование деятельности и техническое обеспечение Фонда ограничат максимальным объемом - восемь процентов поступлений в Фонд.

Как сообщал УРА-Информ, Фонд госимущества намерен продать 450 объектов.