14:37 09.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко ждет предоставления Украине "безвиза" уже летом

Президент Петр Порошенко по результатам встречи с премьером Греции А.Ципрасом отметил, что договорился с премьером координировать усилия по предоставлению "безвиза" Украине.

Порошенко ждет предоставления Украине

При этом желательно, чтобы это случилось уже этим летом. Об этом заявил Порошенко по итогам переговоров. Отдельно также обсудили вопросы по всеобъемлющей зоне свободной торговли. Порошенко отметил, что он ценит поддержку главы правительства Греции в вопросах введения безвизового режима. Уже обсудили, что это позволит ускорить туризм ураинцев в Греции. Также договорились координировать усилия, чтобы это случилось и чтоб украинцы могли путешествовать этим летом.

Как сообщал УРА-Информ, ЕС ранее назвал условие введения для Украины " безвиза".


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