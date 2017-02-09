12:55 09.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко начал переговоры с премьером Греции

Президент Украины Петр Порошенко начал переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Порошенко начал переговоры с премьером Греции

Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в своем микроблоге в Twitter.

"Начались переговоры тет-а-тет с премьером Греции", - написал Цеголко.

Добавим, что накануне Владимир Гройсман провел переговоры с премьер-министром Греции. Кроме того, Гройсман и Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"президент Украины Петр Порошенко недавно поздно вечером по телефону переговорил со своим коллегой - президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. 


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