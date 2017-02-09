НАТО расширит поддержку реформирования ГСЧС Украины

Об этом в микроблоге в Twitter рассказал пресс-секретарь премьера Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук - по результатам встречи главы правительства Украины с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

Так, НАТО может вскоре расширить поддержку реформирования украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям – отметил Столярчук. Известно, что премьер Украины Владимир Гройсман прибыл в Брюссель с рабочим визитом. Программой этого визита запланирована встреча в том числе с заместителем генсекретаря НАТО - Роуз Геттемюллер.

Как сообщал УРА-Информ, НАТО не признает Крым российским.