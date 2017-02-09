13:49 09.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ГПУ открыла дело по хулиганским действиям Гончаренко - ВИДЕО

Генеральная прокуратура Украины начало уголовное дело по факту действий народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко возле посольства Германии в Киеве.

ГПУ открыла дело по хулиганским действиям Гончаренко - ВИДЕО

Дело открыто по статье Уголовного Кодекса Украины Хулиганство. Об этом на своей страничке в социальной сети в четверг, 9 февраля, написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и непредвзятое расследование данного факта.

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня на брифинге назвал поступок Гончаренко "лишним". По его словам, любой поступок можно объяснить и этот поступок можно объяснить эмоциональностью.

Но в политическом контексте я считаю, что это было лишним. Немецкая сторона не воспринимает это, как нечто такое, что заведомо направлено против нее, я могу это подтвердить, но мы прекрасно понимает, что у всех у нас очень-очень много эмоций. Иногда эмоции нужно сдерживать и выбирать другие пути, например, политические... Не волнуйтесь, все будет нормально,- успокоит министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 февраля, Алексай Гончаренко написал красной краской на фрагменте Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве слово Nein, что в переводе с нмецкого означает - нет. Парламентарий заявил, что сделал это в знак протеста против заявления немецкого посла Эрнста Райхеля о возможности проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск.


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